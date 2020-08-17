جيرالدو يحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة التاسعة.. والقائم يحرم أسوان من التعادل.. وإصابة خطيرة لمحمود متولي.. واللاعب يخرج باكيًا

أحرز الأنجولي جيرالدو الهدف الأول للنادي الأهلى في مرمى أسوان بالدقيقة التاسعة خلال المواجهة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تعرض محمود متولي، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مباراة أسوان، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصريي.

ودخل "متولي" في نوبة بكاء بعد الإصابة القوية في ركبته بالدقيقة 21، قبل أن يخرج على نقالة خارج ملعب المباراة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ودخل ياسر إبراهيم بديلا لمحمود متولي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة الودية قبل استئناف الدوري المصري.

والتف لاعبو الأهلي البدلاء والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على إصابة "متولي" التي بدت خطيرة.

حرم القائم الأيسر فريق أسوان، من إحراز هدف التعادل في مرمى الأهلي، بالمباراة التي تقام بين الفريقين حاليا على ستاد القاهرة في الجولة العشرين للدوري العام.

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وجاءت اللعبة في الدقيقة 17، عن طريق مصطفى البدري، بعد انفراد كامل بالمرمى، أنهاه بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى، وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح الفريق الأحمر.

وكان فريق الأهلي تقدم بالهدف الأول في شباك أسوان، عن طريق الأنجولي جيرالدو في الدقيقة التاسعة خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول، خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو، خط الهجوم: جونيور أجاي

ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان واليو ديانج واليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر، وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.

ويتصدر الأهلي قبل المباراة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة، ويسعى لاستكمال مشواره القوي في البطولة، فيما يحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن أمس سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق صباح يوم السبت الماضي، استعدادًا لمواجهة اليوم أمام أسوان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.