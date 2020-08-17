برشلونة يقيل مدربه سيتيين وكومان الأبرز لخلافته

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مدريد: أكد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين إقالة مدربه كيكي سيتيين من منصبه عقب الخروج المخيب من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط ترشيحات لمدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان لخلافته.

وأعلن النادي الكاتالوني الذي يتوقع حدوث "تغييرات عميقة" في بيان "عقب اجتماعها الإثنين، أعلنت اللجنة الإدارية لنادي اف سي برشلونة أن كيكي سيتيين لم يعد مدربا لفريقها الأول".

وأضاف "يتعلق الأمر بأول قرار يتم اتخاذه بخصوص إعادة الهيكلة الواسعة للفريق الأول لبرشلونة والتي ستتم باتفاق مع الإدارة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الكشف عن اسمه في الأيام القليلة المقبلة".

وكان رئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو أعلن مساء الأحد أن سيتيين لم يعد مدربا للفريق بحسب ما نقلت عنه إذاعة "كوبي" الكاتالونية.

وعيِّن سيتيين (61 عاما) على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة في 13 كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي المقال من منصبه، بيد أنه دفع ثمن فشله في قيادة الفريق إلى تحقيق أي لقب بخروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس المحلية وفقدانه لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، فضلا عن خروجه المذل من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة التي يلهث وراء لقبها منذ عام 2015 وذلك بالخسارة الكبيرة امام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 يوم الجمعة الماضي.

وكان متوقعا ألا يمر تلقي برشلونة ثمانية أهداف للمرة الأولى منذ الخسارة أمام إشبيلية صفر-8 عام 1946 في مسابقة الكأس الإسبانية، مرور الكرام عند إدارة النادي الكاتالوني التي كانت تبحث أصلا عن مدرب يحل بدلا من سيتيين لاسيما بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم ريال مدريد.

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وقاد سيتيين برشلونة في 25 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها الفوز 16 مرة مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم.

وأعلنت إقالة سيتيين من قبل الصحافة الإسبانية المتخصصة منذ يوم الجمعة الماضي بعد الهزيمة التاريخية أمام النادي البافاري.

وأدت الأشهر السبعة التي قضاها سيتيين على رأس الإدارة الفنية الكاتالونية إلى واحد من أسوأ المواسم للنادي كونه لم يفز بأي لقب (لأول مرة منذ عام 2007) وإلى واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ النادي الحديث.

وكان بارتوميو أكد مساء الجمعة بعد كارثة لشبونة أنه "سيتم الإعلان عن القرارات وشرحها في الأيام المقبلة، بعضها اتخذ بالفعل حتى قبل استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا".

وفي نفس البيان الصحافي الذي أصدره برشلونة اليوم، أعلنت لجنة إدارة النادي المجتمعة منذ صباح الاثنين ، أن انتخابات رئاسة النادي المقرر إجراؤها في ربيع 2021، ستقدم إلى منتصف آذار/مارس من العام ذاته.

وأوضح "قررت اللجنة الإدارية التي تتولى مسؤوليتها المتعلقة بالوضع الرياضي الذي يمر منه النادي، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. ستجرى في يوم المباراة الأولى المقررة بعد 15 آذار/مارس 2021 والدعوة الشكلية ستقام في نهاية كانون الثاني/يناير 2021".