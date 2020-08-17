صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك .. الإصابة تضرب 3 لاعبين وتأكد غياب مدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تأكد غياب محمود متولي نجم الأعلي عن مباراة الزمالك بسبب الإصابة في الركبة فيما يخم الغموض حول مصير الثنتائي أحمد الشيخ وجيرالدو.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في السبت القادم في الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري.

وقال مصدر لمصراوي إن الرنين المغناطيسي يحسم مصير متولي من الإصابة القوية التي تعرض لها فى ركبته فيما تعرض الشيخ لكدمة في الأنكل وخرج الأنجولي جيرالدو متأثراً بشد في العضلة الخلفية.

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وتعرض الثلاثي فى مباراة فريقه ضد أسوان في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة في إطار الأسبوع الـ 20 من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة 22 من المباراة سقط متولي بعد إصابته في الركبة وخرج باكياً محمولاً على النقالة الطبية ليدفع فايلر بياسر إبراهيم بدلاً منه .

وسبق وأن تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2014، خلال مشاركته مع ناديه السابق الإسماعيلي ضد فريق النصر بالدوري الممتاز.