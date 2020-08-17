بالفيديو والصور.. جيرالدو يتقدم للأهلي برأسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي تمكن الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك نادي أسوان. ويلتقي الأهلي بنظيره أسوان ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في دوري we المصري. Advertisements وسجل جيرالدو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء الذي يُقام على استاد القاهرة. وجاء الهدف بعد أن أرسل أحمد فتحي كرة عرضية، وصلت إلى حمدي فتحي حولها برأسه ولكن حارس أسوان تصدى لها، وارتدت الكرة إلى محمد مجدي "أفشة" الذي أرسل كرة عرضية أمام المرمى، حولها اللاعب الأنجولي برأسه إلى داخل الشباك.

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