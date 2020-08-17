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ضربتان للأهلي قبل موقعة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يتمكن محمود متولي مدافع الأهلي من استكمال مباراة أسوان المقامة على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري المصري.

وحل ياسر إبراهيم بدلاً من محمود متولي في الدقيقة الـ23 بعد تعرض الأخير لإصابة في الركبة، خرج على إثرها باكياً محمولاً على النقالة الطبية.

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وفي الدقيقة الـ41، تعرض الأهلي لضربة جديدة بعد إصابة أحمد الشيخ بكدمة في قدمه اليمنى، ليشارك بدلا من لاعب الوسط المالي أليو ديانج.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في مباراة القمة المرتقبة يوم السبت المقبل، لكن يبدو أن المارد الأحمر سيفقد خدمات محمود متولي.

يُذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة جمعها من 19 مباراة، بينما يحتل أسوان المركز الـ13 في الجدول برصيد 19 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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