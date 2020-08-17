بالصور.. إصابة محمود متولي نجم الأهلي في الركبة .. واللاعب يبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمد حسام الدين:

تعرض محمود متولي نجم دفاع الأهلي لإصابة قوية فى مباراة فريقه ضد أسوان في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة في إطار الأسبوع الـ 20 من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة 22 من المباراة سقط متولي بعد إصابته في الركبة وخرج باكياً محمولاً على النقالة الطبية ليدفع فايلر بياسر إبراهيم بدلاً منه .

وسبق وأن تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2014، خلال مشاركته مع ناديه السابق الإسماعيلي ضد فريق النصر بالدوري الممتاز.