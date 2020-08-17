المقاولون يقلب الطاولة على الإنتاج ويقترب من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على الإنتاج الحربي بنتيجة (2-1) مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق المقاولون فوزه الأول في آخر خمس جولات ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة خلف الزمالك صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

Advertisements

افتتح الإنتاج باب التسجيل في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء، بعدما أرسل أحمد شديد قناوي الكرة من ركلة ركنية لتباغت محمود أبو السعود حارس المقاولون الذي فشل في الإمساك بها، لتأتي الكرة إلى باسم مرسي ويحولها داخل الشباك.

وبعد مرور ربع ساعة، احتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بداعي وجود تدخل من مدافع الإنتاج الحربي، قبل أن يقوم بإلغائها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الـ32 من اللقاء، نجح محمد سالم في إدراك التعادل للمقاولون العرب، بعدما ارتقى فوق مدافعي الإنتاج الحربي ليحول الكرة برأسية قوية داخل الشباك، ولم ينجح إبراهيم عبدالخالق مع الحارس في إبعادها.

وفي الدقيقة الـ53، سجل عبدالله ياسين الهدف الثاني للمقاولون العرب بعد سلسلة تمريرات في منتصف الملعب، لتتهادى الكرة أمام لاعب الفريق على حدود منطقة الجزاء ويودعها بتسديدة بوجه قدمه الخارجي في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى ويظل حارس مرمى الإنتاج الحربي ساكنا في مرماه.