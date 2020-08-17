رسميا.. برشلونة يعلن موعد إجراء انتخابات مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إجراء انتخابات مبكرة في 15 مارس من العام المقبل 2021، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالسنة المالية 2020-2021.

وعقد مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماعا اليوم الإثنين في أعقاب الهزيمة المدوية التي تلقاها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني في لشبونة بنتيجة (8-2) يوم الجمعة الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالتالي:

وافق مجلس إدارة نادي برشلونة، في ظل مسؤوليته عن الوضع الرياضي الذي يمر به النادي، على أن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون أول مباراة بعد 15 مارس 2021، وسيتم الإعلان الرسمي عن الانتخابات في نهاية يناير 2021، وفقًا لأحكام المادة 43.1 من النظام الأساسي للنادي

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بعد النظر في جميع الخيارات، يعتبر المجلس أن هذا هو الموعد الأكثر قابلية للتطبيق للانتخابات المذكورة أعلاه، يتفهم مجلس الإدارة أن الدعوة الفورية لإجراء انتخابات غير ممكنة، بالنظر إلى أن موسم الدوري سيبدأ في عطلة نهاية الأسبوع في 12 سبتمبر 2020، والوضع الناشئ عن أزمة فيروس كورونا -اقتصاديًا واجتماعيًا- وبالتالي، سيستمر النادي في تنفيذ خطة عكس الوضع الرياضي والاقتصادي، بناءً على تغييرات عميقة في الفريق الأول، بالإضافة إلى إعادة تحديد الميزانية للتعامل مع الوضع الجديد الناجم عن جائحة كورونا، قبل نهاية التفويض الحالي.

إن إجراء الانتخابات في 15 مارس من العام المقبل يعني أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالسنة المالية 2020-2021.

وبالمثل، فإن إجراء الانتخابات في أول موعد متاح ضمن الموعد النهائي المحدد لانتهاء الولاية، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي، سيسمح بانتقال منظم إلى الترشيح الفائز، والذي سيكون له إطار زمني كافٍ التي تخطط لموسم 2021-2022.