بعد الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ.. برشلونة يُعلن إقالة كيكي سيتين رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إقالة مدربه كيكي سيتين المدير الفني، بعد الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ الألماني.

وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال برشلونة في بيانه الذي أصدره منذ قليل عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي، أن لا يستمر كيكي سيتين في قيادة الفريق".

وأشار النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الأيام المقبلة، كجزء من إعادة هيكلة واسعة النطاق للفريق الأول.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت تولي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، قيادة الفريق الكتالوني خلفاً لسيتين خلال الأيام المقبلة.