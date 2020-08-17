محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إقالة مدربه كيكي سيتين المدير الفني، بعد الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ الألماني.
وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال برشلونة في بيانه الذي أصدره منذ قليل عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي، أن لا يستمر كيكي سيتين في قيادة الفريق".
وأشار النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الأيام المقبلة، كجزء من إعادة هيكلة واسعة النطاق للفريق الأول.
جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت تولي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، قيادة الفريق الكتالوني خلفاً لسيتين خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ.. برشلونة يُعلن إقالة كيكي سيتين رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.