مباشر .. الأهلي1-0 أسوان.. إصابة قوية لمتولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي ورمضان حسن:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وأسوان التي تقام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الاثنين.

وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي تعديلات بالجملة على تشكيل الفريق الأحمر بعد التعادل في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي.

الأهلي يدخل المباراة متربعًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة بفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه، قبل خصم النقاط المقرر من جانب اتحاد الكرة المصري.

أما أسوان فيحل في المرتبة رقم 13 في الترتيب برصيد 19 نقطة، ليصبح مهددًا بالتواجد في منطقة الصراع على الهروب من المراكز المؤدية للهبوط.

الشوط الأول

نظم الأهلي هجمة مرتدة من عمل جماعي في الدقيقة 4 انتهت بتمريرة من أفشة إلى جيرالدو الذي انفرد وراوغ الحارس ليتعرض لعرقلة ويطالب الأحمر بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستئناف اللعب.

وفي الدقيقة 9 أرسل محمد مجدي "أفشة" عرضية من داخل منطقة الجزاء لتمر من الدفاع ويقابلها جيرالدو برأسية إلى الشباك.

وانفرد مصطفى البدري في الدقيقة 17 بعد سباق سرعة مع أحمد فتحي عقب تلقي تمريرة خلف الدفاع ليسدد بيسراه كرة ردها القائم.

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وحل ياسر إبراهيم بدلاً من محمود متولي في الدقيقة 23 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على إثرها باكياً محمولاً على النقالة الطبية.

فريق أسوان وصل أكثر من مرة إلى منطقة جزاء الأهلي في محاولات لإدراك التعادل وسط حالة ارتباك دفاعي للفريق الأمر لكن لم ينجح الضيوف في استغلالها.

ورد القائم فرصة هدف رائع للأهلي في الدقيقة 45 بعد عمل جماعي مبهر بين لاعبي الأهلي بتمريرات قصيرة للأمام انتهى بتسديدة من أفشة على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائمة وذهبت بعيداً عن الشباك.

وفي الدقيقة 52 أرسل أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة على الجهة اليسرى لكنها ذهبت لأحضان الحارس مسعد عوض لتفقد خطورتها.

وعاد أسوان ليحاول من جديد إدراك هدف التعادل وسيطر على الكرة، وكاد أن يسجل من عرضية أبعدها الشناوي بصعوبة، في الدقيقة 70.

ومن ركلة ثابتة أرسل علي معلول عرضية في الدقيقة 78 إلى داخل منطقة الجزاء ليحولها عمرو السولية برأسية علت العارضة بقليل.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 84 بعد تمريرة من بادجي على الجهة اليمنى إلى محمد هاني الذي مرر داخل منطقة الجزاء إلى وليد سليمان ليستلم الكرة ويسدد بيسراه إلى الشباك.