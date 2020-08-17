اتحاد الكرة يتحمل تكاليف معسكري الإسماعيلي والحدود قبل مواجهتي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تحمل تكاليف معسكري فريقي حرس الحدود والإسماعيلي قبيل مباراة كل منهما أمام المصري.
وأوضح اتحاد الكرة، أن تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة مساعدة الأندية كافة وإرساء مبدأ العدالة بينها.
وأشار إلى أن قرار اتحاد الكرة بتحمل تكاليف معسكري فريقي حرس الحدود والإسماعيلي قبيل مباراة كل منهما أمام المصري التي لم يتمكن من آدائهما لظروف إصابة عدد من لاعبيه تجاوز ال 10 لاعبين.
وقبل أيام، أعلن نادي المصري عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، الأمر الذي ادى لعدم خوضه لمواجهتى الحرس والإسماعيلي في دوري we المصري.
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