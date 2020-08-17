التشكيل الرسمي .. فايلر يفاجىء أسوان بخمسة تغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي ورمضان حسن: أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة أسوان التي تقام بعد قليل ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الاثنين. وقرر فايلر الدفع بأحمد الشيخ وجيرالدو معاً فى التشكيل الأساسي بالإضافة لأحمد فتحي الذي دخل التشكيل الأساسي لأول مرة بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد. وعاد حمدي فتحي أساسياً لأول مرة منذ شفاءه من الإصابة بالإضافة إلى عودة أجايي مرة أخرى للهجوم ليكون السويسري أجرى 5 تغيرات عن تشكيل مباراة الإنتاج الحربي السابقة. وخرج من التشكيل رامي ربيعة وأليو ديانج ومروان محسن ومحمد هاني لأسباب مختلفة بالإضافة لتغيير أخر في الملعب بالدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول. خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو. خط الهجوم : جونيور أجايي.

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