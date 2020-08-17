إصابة جيرالدو في لقاء الأهلي وأسوان

اشتكى الأنجولي جيرالدو جناح أيسر الأهلي من إصابة في العضلة الخلفية أجبرته على عدم استكمال لقاء أسوان بالجولة العشرين للدوري. استكمال لقاء أسوان بالجولة العشرين للدوري. واضطر الأهلي لإشراك وليد سليمان على حساب جيرالدو في الشوط الثاني للمباراة. وكان الأهلي قد اضطر لاستبدال محمود متولي وأحمد الشيخ بسبب الإصابة.

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