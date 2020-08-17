أشرف صبحي يشكر وزير الكهرباء لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء عن اللجنة الأولمبية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الشكر لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر على استجابته الفورية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مبني اللجنة الأوليمبية المصرية ومجمع الاتحادات الرياضية ومبني الأكاديمية الأوليمبية من خلال توفير مولد كهربائي لحين الانتهاء من إصلاح محول الكهرباء الرئيسي.

وجاء التدخل الفورى عقب تلقي الوزارة مساء اليوم الاثنين خطابا من اللجنة الأوليمبية المصرية للتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء عن مبني مجمع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية .

وتم التنسيق مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وطمأنته بحل المشكلة حتى يتسنى للجنة ولجميع الاتحادات الرياضية متابعة أعمالها. ومبني الأكاديمية الأوليمبية من خلال توفير مولد كهربائي لحين الانتهاء من إصلاح محول الكهرباء الرئيسي.وجاء التدخل الفورى عقب تلقي الوزارة مساء اليوم الاثنين خطابا من اللجنة الأوليمبية المصرية للتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء عن مبني مجمع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية .وتم التنسيق مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وطمأنته بحل المشكلة حتى يتسنى للجنة ولجميع الاتحادات الرياضية متابعة أعمالها.

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