محمد سالم مهاجم المقاولون: هدفنا هو المربع الذهبي

عبر محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، بنتيجة ٢-١، التي اقيمت على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة العشرين من الدوري الممتاز.
قال محمد سالم في تصريحات عقب المباراة:" هدفنا المربع الذهبي، لكن مازال امامنا مشوار طويل للغاية، وبذل مجهود اكبر ومضاعف لتحقيق من نريده.أضاف مهاجم المقاولون:" نسعى للفوز في كل مباراة لجمع النقاط، وتحقيق هدفنا وهو الاستمرار بالتواجد في المربع الذهبي". وواصل:" التوفيق حالفني اليوم واستطعت التسجيل، كنا في حالة جيدة خلال المباراة أمام الإنتاج، والإدارة جيدة جدًا". وتابع:" يوسف حسن؟ هو لاعب ناشئ جيد، شارك اليوم معنا، وقدم اداءًا مميزًا خلال المباراة".
حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا مهمًا على الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف، سجل باسم مرسي الهدف الأول للإنتاج الحربي، في الدقيقة ١١ ، ثم تعادل محمد سالم للمقاولون، في الدقيقة ٣٤، قبل أن يحرز عبد الله ياسين هدف الفوز في الدقيقة ٥٣.
رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 37، في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج عند النقطة 24 في المركز الثامن.
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