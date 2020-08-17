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اشتباه في إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي

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قام الجهاز الطبي للأهلي بتشخيص إصابة محمود متولي مدافع الفريق بعد أن تعرض لها في لقاء أسوان مساء اليوم الاثنين بالدوري.

وخرج التشخيص المبدئي باشتباه في إصابة متولي بقطع في الرباط الصليبي.

وغادر محمود متولي مدافع النادي الأهلي، في الشوط الأول

من مباراة فريقه أمام أسوان بعد تعرضه لإصابة قوية، ليشارك ياسر إبراهيم بديلا له.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف على أسوان في منافسات الدوري الممتاز.

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