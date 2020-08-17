الدوري الاوروبي.. انترميلان يتقدم بهدف لاوتارو علي شاختار في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة انترميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الاوكراني في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بتقدم انترميلان بهدف دون رد. ونجح الارحنتيني لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف التقدم للنيراتزوري في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعد راسية متقنة علي يمين حارس مرمي الفريق الأوكراني. حارس مرمي الفريق الأوكراني. سيطر انترميلان علي معظم فترات المباراة وأهدر بعض الفرص الخطيرة، بينما اعتمد شاختار علي المرتدات بحثاً عن خطف هدف التعادل والعودة في نتيجة اللقاء.

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