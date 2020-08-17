الأهلي يتقدم بهدف نظيف على أسوان في الشوط الأول

انهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه اسوان متقدماً بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الممتاز.

ضغط الأهلي منذ الدقائق الأولي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر هو ما تحقق بالفعل في الدقيقة التاسعة عن طريق الانجولي جيرالدو من ضربة رأس.

ضغط الأهلي بعد التقدم بحثاً عن تسجيل ثاني الأهداف، الا أن هجمات اسوان المرتدة شكلت خطورة كبيرة علي دفاع الأهلي.

وتصدي القائم لفرصة محققة من مصطفي البدري لاعب اسوان لينقذ الأهلي من هدف التعادل.

وشهدت احداث الشوط الأول تعرض محمود متولي لاصابة قوية، ليغادر ملعب المباراة ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

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وشن لاعبو اسوان عدد من الهجمات الخطيرة علي الدفاع الاهلاوي في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول الا ان يقظت محمد الشناوي حالت دون تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة أجري رينيه فايلر ثاني تغييراته الإضطرارية بعد إصابة احمد الشيخ ودفع بالمالي اليو ديانج بدلا منه في الدقيقة 40 من عمر الشوط.

وتصدي القائم لهدف ثاني من الأهلي في آخر دقائق المباراة من تصويبة قوية لمجمد مجدي قفشة.