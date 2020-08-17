محمد عادل يهنئ لاعبي المقاولون بعد الفوز على الإنتاج الحربي

حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالذئاب ، علي تهنئة اللاعبين في غرفة خلع الملابس عقب مواجهة الانتاج الحربي وإستعادة الفريق انتصاراته بالدوري بعد التعادل مع سموحة وطلائع الجيش في الجولتين الأخيرتين بالدوري.

وطالب المشرف العام علي الكرة باللاعبين ، إستمرار الانتصارات لضمان التواجد في المربع الذهبي

والتأهل لإحدي البطولات الأفريقية الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حقق فوزا غاليا علي الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما الليلة بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ 20 بالدوري الممتاز.

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وتقدم باسم مرسي بالهدف الأول لفريق

الانتاج الحربي ثم تعادل محمد سالم للمقاولون قبل أن يضيف عبدالله ياسين الهدف الثاني والفوز للمقاولون.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب يوسف حسن مواليد 2003 في أول لقاء رسمي مع المقاولون العرب هذا الموسم، وألغى الحكم محمود البنا هدفًا آخر لذئاب الجبل، سجله شكري نجيب، في الشوط الثاني بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة ، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

