بعد مشاركته أمام أسوان.. أحمد فتحي "مطلوب" لـ جماهير الأهلي

تصدر أحمد فتحي، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مشاركته أمام أسوان، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وجاءت مشاركة أحمد فتحي، غير متوقعة لجماهير القلعة الحمراء، حتى بدأت الجماهير البحث عن ما خلف الستائر

والكواليس من مشاركة فتحي، والبقاء في النادي الأهلي، بعد معلومات وأنباء رحيله عن الأحمر، حيث جاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع:علي معلول، أيمن أشرف، محمود متولي، أحمد فتحي.

في خط الوسط:عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

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في خط الهجوم:جونيور أجايي، جيرالدو، أحمد الشيخ.

ويستضيف النادي الأهلي مباراته أمام نظيره أسوان، المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلا صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع الإنتاج الحربي في المباراة الأخيرة بهدف لكل منهما.

في المقابل، يحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 19 نقطة وتعادل في المباراة الأخيرة مع نادي مصر إيجابيا بهدف واحد لكل فريق.