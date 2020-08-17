إصابة قوية لمحمود متولي في مباراة الأهلي وأسوان

تعرض محمود متولي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام اسوان في مباراة الجولة 20 للدوري الممتاز. في مباراة الجولة 20 للدوري الممتاز. وأجري السويسري رينيه فايلر تغييراً اضطرارياً بخروج متولي ونزول ياسر إبراهيم بدلاً منه في الدقيقة 22 من عمر المباراة. ياسر إبراهيم بدلاً منه في الدقيقة 22 من عمر المباراة. ويتقدم الأهلي بهدف دون رد علي ضيفه أسوان بفضل راسية الانجولي جيرالدو في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

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