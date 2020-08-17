رسميا.. برشلونة يعلن إقالة مدربه سيتيين

أكد نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، إقالة مدربه كيكي سيتيين، وذلك بعد خروج الفريق من الموسم من دون أي ألقاب، وعقب أيام من خسارته المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بثمانية أهداف مقابل هدفين.



وقال النادي في تغريدة على تويتر إن "كيكي سيتيين لم يعد مدربا للفريق الأول".





وأضاف برشلونة أن الإعلان عن المدرب الجديد سيتم "خلال الأيام المقبلة كجزء من إعادة هيكلة واسعة النطاق للفريق الأول".



وكان متوقعا ألا يمر تلقي برشلونة ثمانية أهداف، للمرة الأولى منذ الخسارة أمام إشبيلية صفر-8 عام 1946 في مسابقة الكأس الإسبانية، مرور الكرام عند إدارة النادي الكاتالوني، التي كانت تبحث أصلا عن مدرب يحل بدلا من سيتيين، ولا سيما بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم ريال مدريد.



وواقع أن إقالة المدرب للمرة الثانية في غضون ثمانية أشهر آخر ما يشغل بال الإدارة، يعكس الوضع الذي وصل إليه برشلونة هذا الموسم، لأن "النادي بحاجة الى التغيير" بحسب ما أفاد قلب الدفاع، جيرار بيكيه، بعد الهزيمة المذلة، معتبرا أن الجميع عرضة للمساءلة، وقال "نحتاج إلى دماء جديدة من أجل تغيير الوضع، لقد وصلنا إلى الحضيض".