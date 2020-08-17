أسهم ليون ترتفع بعد بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال

ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي يوم الاثنين بعد فوزه المفاجىء على مانشستر سيتي الإنكليزي وتأهله لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مطلع الأسبوع الحالي.



وارتفعت أسهم النادي الفرنسي بواقع 6.9 في المئة خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين.



وبعكس التوقعات، فاز ليون 3-1 على مانشستر سيتي السبت الماضي في الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية الأولى للأندية ليضمن الظهور في الدور نصف النهائي.



وسيلتقي ليون مع بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

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