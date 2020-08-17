رياضة | عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بقطع بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بقطع بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ضربة قوية خلال مباراة أسوان، بالدوري العام.

وتعرض محمود متولي مدافع الفريق، لإصابة قوية في الركبة خلال أحداث المباراة، واضطر للخروج في الدقيقة 22 من المباراة، قبل أن يدخل ياسر إبراهيم بدلًا منه.

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وتشير الدلائل الأولية لإصابة اللاعب، الاشتباه في قطع بالرباط الصليبي، على أن يخضع للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد حجم الإصابة.

ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التي سيجريها متولي، حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة غيابه عن الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

ويلعب حاليًا الأهلي ضد أسوان، وتشير النتيجة إلى تقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، بالمباراة التي تقام على ملعب القاهرة، بالجولة العشرين من الدوري المصري.