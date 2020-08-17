رياضة | لاعب الأهلي السابق: بيراميدز غير خريطة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي السابق: بيراميدز غير خريطة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، عن رأيه في مسألة رحيل رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرى الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، ان العائد المادي الكبير يجبر أي لاعب على التفكير في مستقبله مهما كان انتماؤه.

وقال عادل خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "العائد المادي لرمضان صبحي كبير للغاية ويمثل اغراء لأي لاعب".

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وأضاف :" ألوم فقط على رمضان عدم صراحته مع الاهلي من البداية، كان لابد أن يكشف أوراقه".

وتابع : الأهلي لديه سقف في المفاوضات، على عكس بيراميدز فهو نادي "مادي بحت" لا يفكر سوى في الأموال، وظهوره غير خريطة الدوري المصري".

وانتقل بالحديث عن احمد فتحي قائلا:" استطاع ان يخرج من الأهلي بشكل مميز، يعلم ماذا يريد".