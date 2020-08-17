رياضة | جو هارت على أعتاب توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جو هارت على أعتاب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن توتنهام الإنجليزي بات قريبًا من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع حارس المرمى الإنجليزي جو هارت الذي انتهى عقده في يونيو الماضي مع بيرنلي الإنجليزي.

وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بأن توتنهام حسم بالفعل تعاقده مع جو هارت في صفقة إنتقال حر ولم يتبقى منه سوى الإعلان الرسمي.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن توتنهام يفكر في فتح مفاوضات مع حارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس من أجل تجديد عقده علمًا بأن حارس المرمى الفرنسي يمتلك عقدًا مع توتنهام حتى عام 2022.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن جو هارت البالغ من العمر 33 عامًا رحل عن صفوف مانشستر سيتي في عام 2016 إلى تورينو الإيطالي ثم انتقل إلى وستهام يونايتد ثم إلى بيرنلي.