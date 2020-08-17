رياضة | مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر في نادي برشلونة الإسباني لوكالة فرانس برس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، وذلك خلافاً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام، بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.

وفقاً للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافياً بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية إيسبورتي إنتراتيفو، التي كانت أول من أعلن رحيل مواطنها نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي في أغسطس (آب) 2017، عن أن افضل لاعب في العالم قرر مغادرة النادي الآن، وليس في 2021.

وفي فيديو نشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إيسبورتي إنتراتيفو: "الأرجنتيني قريب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل"، مضيفة أن الإدارة على علم برغبة النجم الأرجنتيني.

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وشككت وسائل الإعلام الإسبانية منذ الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ، بإمكانية بقاء ميسي مع الفريق الكاتالوني التي يتوجه إلى التخلي عن مدربه كيكي سيتيين، والإعلان ربما عن تقديم موعد انتخاباته الرئاسية المقررة في صيف 2021.

ولم يخف ابن 33 عاماً امتعاضه من الوضع الذي وصل إليه الفريق بعد تنازله عن لقبه الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بالخسارة في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد أوساسونا، مشككاً بمشروع النادي بقيادة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو من دون أن يذكر الأخير صراحة.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين برشلونة والنجم الارجنتيني، وأن الأخير يفكر بالرحيل بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

لكن هذه المشاكل لن تدفع ميسي إلى الرحيل عن برشلونة، بحسب ما طمأن بارتوميو في مقابلة أجراها مع صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الشهر الماضي، أي قبل صدمة الهزيمة المذلة أمام بايرن، قائلاً: "ميسي كرر في العديد من المناسبات بأنه يريد إنهاء مسيرته هنا في برشلونة، وليس لدي أدنى شك بأنه سيمدد".