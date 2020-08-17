رياضة | كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصل نادي برشلونة عن إعلان تعاقده مع المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، خلفًا لكيكي سيتين المُقال.

وأعلن نادي برشلونة منذ قليل إقالة كيكي سيتين رسميًا، وألاعلان الاربعاء المقبل عن المدرب الجديد، وذلك علي هامش الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن كومان المدير الفني المنتظر في برشلونة، يُحضر لمفاجأة كيبرة لجماهير البيت الكتالوني فور ولايته القيادة الفنية للفريق.

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وأشار الموقع إلي أن كومان يسعي إلى تكوين خط وسط هولندي في برشلونة بالتعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان لاعب أياكس على أعتاب الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكن رغبة زيدان المدير الفني للمكي في التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد قد عطلت الصفقة.

يذكر أن فان دي بيك قد أثار الجدل بشأن رحيله عن صفوف أياكس الهولندي الموسم المقبل عندما قال " الأمر معقد، بالتأكيد أنها فترة صعبة في الإنتقالات بسبب كورونا، فإذا لم يحدث ذلك، كان سيختلف الوضع الآن".