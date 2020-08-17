رياضة | 10 حقائق مثيرة لا تفوتك قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 حقائق مثيرة لا تفوتك قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد تأهل 4 أندية للمربع الذهبي هم: لايبزيج وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون (فرنسا).

وتأهل فريق بايرن ميونيخ بعدما اكتسح برشلونة بنتيجة 8 / 2 في الدور ربع النهائي وسيواجه فريق أولمبيك ليون والذي أطاح بفريق مانشستر سيتي خارج البطولة، بينما يصطدم فريق لايبزيج الذي تأهل على حساب أتليتكو مدريد مع باريس سان جيرمان الذي تجاوز في الدور السابق فريق أتالانتا.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره لايبزيج في تمام التاسعة مساء غدًا الثلاثاء على ملعب "النور" بالبرتغال في الدور نصف النهائي، بينما يلتقي فريق بايرن ميونيخ مع أولمبيك ليون التاسعة مساء الأربعاء.

- صراع (فرنسي – ألماني) للمرة الأولي بالمربع الذهبي:

تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فريقين من فرنسا لأول مرة في تاريخ البطولة هم (أولمبيك ليون – باريس سان جيرمان)، كما صعد فريقين من ألمانيا (بايرن ميونيخ – لايبزيج) ولكنها ليست المرة الأولي حيث سبق وتكرر ذلك عام 2013 وتأهل وقتها بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وتوج الأخير باللقب.

وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يشهد فيه الدور نصف النهائي صراعًا ألمانيًا – فرنسيًا بتواجد فريقين من كل دولة منهما، حيث لم يسبق تأهل 4 أندية من فرنسا وألمانيا لهذا الدور في تاريخ البطولة القارية.

- هيمنة ألمانية في نصف النهائي الأوروبي:

تشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا تأهل 3 مدربين من جنسية واحدة للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ البطولة وهم الثلاثي الألماني: هانز فليك (بايرن ميونيخ) - ناجلسمان (لايبزيج) – توماس توخيل (باريس سان جيرمان) في سيطرة ألمانية واضحة على الدور نصف النهائي للبطولة وقد يتوج أحدهما باللقب.

- العائدون للمجد الأوروبي بعد "السنوات العجاف":

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا تأهل 3 أندية للدور نصف النهائي بعد غياب سنوات طويلة، حيث صعد فريق باريس سان جيرمان للمرة الأولي منذ 25 عامًا، بينما عاد أولمبيك ليون للظهور بالمربع الذهبي بالبطولة بعد غياب 10 سنوات ويتطلع كلا الفريقين للصعود للمباراة النهائية هذا الموسم.

- معجزة "لايبزيج" تحدث بعد 11 عامًا:

احتاج فريق لايبزيج الألماني لـ11 عامًا فقط منذ تأسيسه عام 2009 ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخه، بعدما فجر مفاجأة مدوية بقيادة مدربه "ناجلسمان" وأطاح بفريق أتليتكو مدريد من الدور ربع النهائي للبطولة بالفوز عليه بنتيجة 2 / 1 ليحجز مكانه وسط كبار أوروبا.

Advertisements

- لايبزيج خامس فريق ألماني في نصف النهائي:

بعد تأهله على حساب فريق أتليتكو مدريد، أصبح فريق لايبزيج الذي تم تأسيسه عام 2009، خامس فريق ألماني يصعد للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وسبقه 4 أندية (بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن وشالكه).

- 4 أندية من دولتين × نصف النهائي للمرة السابعة:

تعد هذه المرة السابعة التي يتأهل فيها 4 أندية ممثلة لدولتين فقط في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث سبق وتكرر ذلك الأمر في 6 نسخ سابقة للبطولة أعوام (2000، 2003، 2007، 2008، 2009، 2013).

- غياب كبار إنجلترا للمرة الأولي منذ 1991:

يخلو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا للمرة الثانية في تاريخ البطولة الأوروبية، وكانت المرة الأولي الذي غاب فيها كبار القارة العجوز عن البطولة، عام 1991 وشارك بالمربع الذهبي وقتها (مارسيليا – سبارتاك موسكو – بايرن ميونيخ – ريد ستار بلجراد).

- أصغر مدرب في تاريخ دوري الأبطال:

دخل المدرب الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه للصعود للدور نصف النهائي للبطولة على حساب فريق أتليتكو مدريد، حيث أصبح أصغر مدرب في تاريخ البطولة يصل للمربع الذهبي ويبلغ عمره (33 عامًا و 21 يومًا).

- غياب "ميسي ورونالدو" لأول مرة منذ 14 عامًا:

يغيب الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس معًا عن الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي منذ 14 عامًا تقريبًا وتحديدًا منذ نسخة البطولة موسم 2005 / 2006.

- نهائي (ألماني – فرنسي) لم يحدث منذ 44 عامًا:

قد تشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا حدثًا فريدًا لم يحدث منذ 44 عامًا، ففي حالة تأهل فريق فرنسي وآخر ألماني لنهائي البطولة الأوروبية، سيكون هذا ثاني نهائي (ألماني – فرنسي) في تاريخ دوري الأبطال بعد نهائي نسخة 1976 الذي جمع بايرن ميونخ وسانت اتيان وحسمه الألمان بالفوز بهدف نظيف.