رياضة | هل يشارك أوباما أمام إف سي مصر؟.. كارتيرون يجيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يشارك أوباما أمام إف سي مصر؟.. كارتيرون يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك، على موقف يوسف أوباما، لاعب الفريق من المشاركة ضد نادي مصر غدا، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

وضم كارتيرون يوسف أوباما الذي تعافى في اليومين الماضيين من الإصابة على مستوى العضلة الضامة لذلك ينوي استبعاده من قائمة مباراة الفريق لمواجهة إف سي مصر غدا.

ومن المحتمل أن يدفع كارتيرون بيوسف أوباما في مباراة القمة ضد النادي الأهلي، يوم السبت المقبل وينتظر تعافيه من الإصابة بشكل كامل ولن يشركه في مباراة نادي مصر.

وأكدت الأشعة التي أجراها يوسف أوباما أمس لقد اثبتت تعافيه من الإصابة، لكن الطبيب محمد أسامة يريد استكماله برنامجه التأهيلي من أجل أن يكون جاهزا بنسبة 100% لموقعة القمة ضد الأهلي.