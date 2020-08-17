رياضة | عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال يواصل مفاوضاته مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً للإسباني كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني والمتوقع أن تتم إقالته في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إستقر بالفعل على التعاقد مع كومان ويعتبره الخيار الأفضل لقيادة النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك سببان يجعلان تعاقد برشلونة مع كومان صعب نوعًا ما، أولهما هو ارتباط المدير الفني الهولندي بعقد مع المنتخب الهولندي وأنه على إدارة البلوجرانا التواصل مع الإتحاد الهولندي لكرة القدم من أجل التوصل لإتفاق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب الثاني هو الذي يجعل الأمور أصعب وهو أن كومان يرغب في البدء في مشروع جديد يكون طويل الأجل وله صلاحيات كبيرة وهو بحاجة لضمانات أن يسير المشروع في الطريق الصحيح خاصة أنه هناك إنتخابات في برشلونة بعد عدة أشهر.