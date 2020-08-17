رياضة | عمدة برشلونة يتحدث عن أزمة رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة برشلونة يتحدث عن أزمة رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت عمدة مدينة برشلونة، آدا كولا، الاثنين رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي وقالت إنه لا يبدو من الصواب ابتعاد هذا النجم عن فريق برشلونة لأنه يعد "رمز" أيضا للمدينة بأكملها.

وقالت كولا في تصريحات لإذاعة (راك-1) الكتالونية: "لا اعتقد أنه من الصواب رحيل ميسي. فهو رمز لا يتجزأ من مدينة برشلونة والنادي".

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كما تحدثت العمدة حول المشروع الحضري الذي يقام في محيط ملعب (كامب نو) قائلة "مشروع Espacio Barca تم التفكير فيه على المدى المتوسط والطويل وأعتقد أنه بعيدا عن الموقف الرياضي".

وشهدت الفترة الماضية أنباء قوية مفادها أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وذلك بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني.