رياضة | كشري يعلن تشكيل أسوان لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كشري يعلن تشكيل أسوان لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل أسوان ضم كلا من :- حراسة المرمى : مسعد عوض Advertisements خط الدفاع : محمد جابر - محمود نعيم - طارق أبو العز - أحمد عامر خط الوسط : إبراهيم جلال - إبراهيم القاضي - محمد المرسي - أحمد صغيري خط الهجوم : مصطفي البدري - محمد إسماعيل

Advertisements