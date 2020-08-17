رياضة | فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم صالح جمعة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم موقف صالح جمعة لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة الزمالك في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لملاقاة أسوان، مساء اليوم الاثنين، وكذلك الزمالك، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر قرر عدم إشراك صالح جمعة في مباراة أسوان وكذلك الزمالك، بسبب عدم وصوله لمستواه البدني والفني.

وكان الأهلى قد تعادل في اللقاء الماضي مع الإنتاج الحربي بنتيجة هدف لكل فريق.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.

Advertisements

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري