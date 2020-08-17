رياضة | برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقالة المدرب كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني بعد التعرض لهزيمة قاسية أمام بايرن ميونيخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

‏وجاء أيضا فى بيان نادي برشلونة الإسباني انه سيتم إجراء انتخابات يوم 15 مارس المقبل بالإضافة إلي الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن نادي برشلونة الاسباني قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع نهائي البطولة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8 / 2.

وكان كيكي سيتين قد تولي قيادة نادي برشلونة الاسباني فى يناير الماضي بدلا من المقال بسبب سوء النتائج فالفيردي.