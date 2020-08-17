رياضة | تعرف على موعد مباراه البنك الأهلي والنصر الودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراه البنك الأهلي والنصر الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب النصر مباراه البنك الأهلي والنصر، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً، وتأتي المباراة في ظل استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات القسم الثاني.

وفاز فريق البنك الأهلي، امام اتحاد الشرطة، ودياً بنتيجة 2/0 خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأثنين، بملعب الشرطة، وكانت هذه المباراة هي الثانية بعد فترة توقف مسابقة الدوري بسبب جائحة كورونا.

ويحتل البنك، المركز الأول برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بدوري القسم الثاني.