رياضة | ليس أوباما.. الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس أوباما.. الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من غياب عدد من لاعبيه أمام نادي مصر في المباراة التي ستقام في الدوري المصري.

وكشف مصدر مقرب من القلعة البيضاء عن احتمال غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن مباراة فريقه غدا أمام نادي مصر بسبب تعرضه لإصابة بآلام في العضلة السمانة وشكواه من الإصابة بعد مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة والتي حسمها الأبيض لصالحه بهدف نظيف.

وقرر الجهاز الطبي إجراء اختبار طبي للاعب في تدريبات اليوم لحسم مصيره من اللحاق باللقاء وتحديد مسألة ضمه للقائمة.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38، بينما يتذيل نادي مصر الترتيب برصيد 12 نقطة، و يلاقي نظيره نادي مصر غدًا في المباراة التي ستقام في في إطار الجولة العشرون من متافسات المسابقة المحلية.