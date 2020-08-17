رياضة | تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام أسوان، ضمكن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
الأهلي يواجه أسوان بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوي الممتاز.
وضمت دكة بدلاء الأهلي كل من :-
علي لطفي، محمد هاني، وليد سليمان، بادجي، مروان محسن، عربي بدر، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، آليو ديانج
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي :-
1- الأهلي 53 نقطة.
2- الزمالك 38 نقطة.
3- بيراميدز 36 نقطة.
4- المقاولون العرب 34 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة.
6- سموحة 26 نقطة.
7- إنبي 25 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.
9،- الإسماعيلي 22 نقطة.
10- الجونة 21 نقطة.
11- المصري 20 نقطة.
12- حرس الحدود 19 نقطة.
13- أسوان 19 نقطة.
14- طلائع الجيش 18 نقطة.
15- وادي دجلة 18 نقطة.
16- مصر للمقاصة 17 نقطة.
17- طنطا 16 نقطة.
18- اف سي مصر 12 نقطة.