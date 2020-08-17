رياضة | تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام أسوان، ضمكن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

الأهلي يواجه أسوان بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوي الممتاز.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كل من :-

علي لطفي، محمد هاني، وليد سليمان، بادجي، مروان محسن، عربي بدر، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، آليو ديانج