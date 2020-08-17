رياضة | تعرف على ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الختام بعدما صعد بالأمس فريق إشبيليه الإسباني بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي للمباراة النهائية بعد لقاء انتهي بفوز الفريق الإسباني بهدفين لهدف.

بينما تقام اليوم المباراة الأخري من نصف النهائي والتى تجمع بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكرانى فى لقاء سيقام فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي

برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي 8 أهداف

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ندراس سبورارا لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي 6 أهداف

دايتشي كامادا لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني 6 أهداف

دييجو جوتا لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف

الفريدو موريلوس لاعب رينجرز 6 أهداف

جرينوود لاعب مانشستر يونايتد 5 أهداف