رياضة | باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات قوية مع نجم برشلونة الاسباني، أرتورو فيدال، للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت أن باريس يريد التعاقد مع فيدال لترميم خط وسط الفريق في الموسم القادم.

و يتجه البارسا للتضحية بعدد كبير من اللاعبين في سوق الصيف بعد الخروج بفضيحة من دوري ابطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف لهدفين في ملعب النور بلشبونة، و شارك فيدال مع برشلونة في 2245 دقيقة في الموسم المنقضي بين كل المسابقات خلال 43 مباراة، و اشترك اللاعب في 11 هدفاً خلال تلك المباريات بتسجيل 8 وصناعة 3.

ومن المحتمل ان يقوم النادي الكتالوني بقرار قوي خاص برحيل عدد كبير من اللاعبين من بينهم فيدال الذي يعد من اللاعبين ذوي معدل مرتفع في العمر داخل أسوار الكامب نو