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رياضة | عاجل.. الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن مدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة من إعلان تاعقدة الرسمي مع المدرب الهولندي رونالد كومان خلفًا، لكيكي سيتين المُقال مؤخراً من تدريب الفريق الكتالوني بسبب سوء النتائج.

وكان برشلونة قد ودع بطولة ، بهزيمة قياسية علي يد بايرن ميونيخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين في لشبونة.

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ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن بارتوميو قد إنهي كافة الشروط المتعلقة مع كومان من أجل تدريب برشلونة، الفترة المقبلة، ويستعد الطرفات إلى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الهولندي قد ذهب إلى بلادة من أجل إنهاء تعاقدة مع الطواحين قبل الاعلان الرسمي.

يذكر أن برشلونة قد تراجع عن التعاقد مع بوكيتينيو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بناء على رغبة ليونيل .

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