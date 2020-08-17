شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعو محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي لزيارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، إلى حضور حفل افتتاح 10 مشروعات جديدة في القلعة البيضاء 28 أغسطس.

جاء ذلك في معرض أقوال مرتضى منصور أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، في القضايا المرفوعة ضده بسب النادي الأهلي ومجلس إدارته، وأخرى مطالبة بإسقاط حصانته.

وقال مرتضى منصور أمام البرلمان: «أنا كنت عضو عامل في الأهلى منذ عام 1973، عملها لي المستشار عبدالمجيد محمود لما كان كل واحد يدخل النيابة بيعملوا عضوية في الأهلى عشان الانتخابات».

وأضاف: «أنا دايما بأقول إنه من لا يرى أن الأهلى قلعة كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم يبقى أعمى، والخلاف لا يفسد للود قضية»، مشددًا على أنه لم يسب محمود الخطيب ولا مجلس إدارته في الفيديو المنسوب إليه، مؤكدًا أن الفيديو «مفبرك».