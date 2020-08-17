شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قطر فبركت فيديو جنسي لي.. و«مصر كلها عارفة إني راجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إن قطر فبركت فيديو جنسي له، مضيفا خلال الجلسة العامة لمجلسي النواب، الاثنين: «ضابط مخابرات قطري جاب ولد شاذ أجنبي وصوره مع آخر، وقالوا إن هذا هو مرتضى منصور ومصر كلها عارفة إني راجل».

وتابع مرتضى: «الرقم المرسل منه تليفون تركي، اتصلت عليه فرد عليا وقالي لا بصلح لك معلوماتك (الفيديو اتعمل في قبرص)، وأرسلت هذه التسجيلات للنائب العام وأحالها إلى نيابة أمن الدولة».

وأضاف: «تلقيت رسالة بأن سبب ذلك لأني بشتم تميم وموزة.. لكن أنا مش بخاف ولا أعادي رئيس بلدي وقضائها وبرلمانها وشرطتها وجيشها».