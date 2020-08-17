شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي قلعة الرياضة في مصر..و«اللى ميشوفش كدة يبقى أعمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافق مجلس النواب، في جلسته الاثنين، على السماح لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسماع أقواله في قضية الفيديو المسيء الخاص بالنادي الأهلي.

وقال رئيس مجلس النواب على عبدالعال أن النائب طلب سماع اقواله للدفاع عن نفسه بعد تأكيده على تلفيق هذه القضية من مخابرات دولة أجنبية وثبوت ذلك فنياً بشهادة الشهود وهذا المعروض علينا الآن، لان النائب يريد تبرئة نفسه ،و البعض يخلط بين رفع الحصانة والإذن بسماع الأقوال .

ورد مرتضى منصور خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين قائلاً: «طلبت ذلك دفاعاً عن المجلس بعد ظهور شهود منهم شخص بوزارة الداخلية أكدوا أن التسجيل مفبرك، والنادي الأهلي لا علاقة له بالموضوع وله كل الاحترام، فالهدف مما يحدث إحداث فتنة بين جمهور الأهلي العظيم وجمهور الزمالك الكبير .

و قال «عبدالعال» رداً عليه: «أوجه التحية لجمهور الأهلي وأعضاء مجلس إدارته وكل التقدير لهذا الجمهور العريض وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتع الجماهير الكابتن محمود الخطيب،و انت يا مرتضى لا تنكر كرئيس نادى وجماهير الزمالك لا ينكروا أن الخطيب قام بجهود كبيرة في تطوير النادي الأهلي وخدمته على مدار الأعوام الماضية» .

و علق «منصور» قائلاً: «دائما أقول أن من لا يرى أن الأهلي قلعة كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم يبقى اعمى والخلاف لا يفسد للود قضية، وأنا أوجه دعوة للخطيب ومجلس إدارته لحضور افتتاح 10 مشروعات جديدة في نادي الزمالك يوم 28 أغسطس وأنا كنت عضو عامل في الأهلى منذ 1973».

و علق «عبدالعال» موجها حديثه لمرتضى منصور قائلاً: «فيك مزايا كتيرة،و لكن فيك عيب محتاج شوية فرملة».

Advertisements