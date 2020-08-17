شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي.. برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة المدير الفني للفريق الكروي الأول كيكي سيتين من منصبه، مساء اليوم الإثنين، وذلك في اعقاب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال البيان الرسمي للنادي: «وافق مجلس الإدارة على ألا يكون سيتين مديرًا فنيًا للفريق، وهذا هو القرار الأول في إطار إعادة الهيكلة واسعة النطاق».
وأضاف: «الهيكلة ستتم بالتوافق بين الأمانة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة».
وتولى سيتين قيادة برشلونة في 13 يناير 2020، وقاد الفريق في 25 مباراة وحقق 16 انتصارًا و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.
وجاءت إقالة سيتين بعد الخسارة التاريخية لبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 ـ 2، بجانب ذهاب لقب «لاليجا» إلى الغريم ريال مدريد.
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