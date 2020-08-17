شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الأهلي 1 - 0 أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يخوض النادي الأهلي لقاء أمام أسوان، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 20 من دوري We المصري في استاد القاهرة الدولي. يدخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة بفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه. أما أسوان فيحل في المرتبة رقم 13 في الترتيب برصيد 19 نقطة. انطلاق المباراة ق1: تمريرة طولية من السولية ولكن ابراهيم جلال ينقذ الموقف ق3: كرة من أسوان خلف محمود متولى لكن الكرة تخرج ضربة تماس ق4: مرور رائع من جيرالدو وكرة بينية ممتازة يستلمها الأنجولى ويمر من مسعد عوض قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لا يحتسب شىء ق8: جوووووووووووووووول لجيرالدو لتصبح النتيجة 1-0 للأهلي ق10: تمريرات قصيرة من الأهلي وسيطرة كاملة على اللقاء Advertisements ق16: فرصة هدف التعادل تضيع على أسوان انطلاقة من اللاعب مصطفى البدري وتسديدة فى القائم الأهلاوي ق18: مرور رائع من جيرالدو وكرة أرضية سهلة فى يد مسعد عوض ق20: سقوط لمحمود متولى على الأرض ق23: نزول ياسر إبراهيم بدلاً من محمود متولى بعد إصابته الوضع في مصر

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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