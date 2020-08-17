السيتي يكرم سيلفا بتمثال خارج ملعب الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

قرر نادي مانشستر سيتي اليوم الإثنين، تكريم نجمه الإسباني السابق ديفيد سيلفا عبر إقامة تمثال له خارج إستاد الاتحاد. وانضم سيلفا (34 عاماً) إلى مانشستر قادماً من فالنسيا في 2010 وشارك في آخر مباراة له مع الفريق خلال دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حينما خسر سيتي أمام أولمبيك ليون الفرنسي 1-3 في لشبونة أمس الأول السبت. وساهم سيلفا الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، في تتويج سيتي بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقبين في كأس الاتحاد من خلال 436 مباراة خاضها مع الفريق وسجل خلالها 60 هدفاً. وقال رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي خلدون بن مبارك: "ديفيد لاعب قادر على صنع التغيير، قائد هادئ ألهم جميع من حوله". وأضاف: "تمثال ديفيد سيكون تخليداً للحظات رائعة التي منحنا إياها، ليس فقط كلاعب مذهل ولكن كسفير رائع الذي مثل هذا النادي بشرف طوال الوقت". وسيتم الكشف عن التمثال في 2021 كما سيتم تسمية ملعب تدريب باسمه. ولم يحدد سيلفا بعد النادي الجديد الذي سينضم له لكن تردد أن لاتسيو الإيطالي يخطط لضمه بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

