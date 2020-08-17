وكيل أعماله: هذه نسبة بقاء غوارديولا في السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أكد مدير أعمال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، جوزيب ماريا أوروبيتغ، بقاء المدير الفني الإسباني في منصبه في سيتي في الموسم المقبل رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة 1-3 أمام ليون الفرنسي. وفي تصريحات لبوابتي سبوكس وغول الرياضيتين، قال أوروبيتغ: "نعم بيب سيبقى في سيتي بنسبة 100%". في المقابل، استبعد أوروبيتغ عودة غوارديولا إلى ناديه السابق برشلونة في ظل تكهنات بقرب إقالة مديره الفني كيكي سيتيين بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها النادي الكاتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقال أوربيتغ: "هذا الأمر غير ممكن حالياً". ولا يزال مستقبل العلاقة بين غوارديولا (49 عاماً) وسيتي بدءاً من صيف 2021، غير معروف حيث سينتهي عقد المدير الفني مع النادي بحلول هذا الموعد. ويقال إن مسؤولي سيتي يرغبون في التمديد لغوارديولا، وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام مرشح محتمل لخلافة غوارديولا في حال عدم تمديد عقده مع سيتي. يشار إلى أن بوتشيتينو، الذي تمكن من قيادة توتنهام للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي لأول مرة في تاريخ النادي، من الأسماء المرشحة لخلافة سيتيين في حال إقالته، لكن رولاند كومان، المحترف السابق في برشلونة والذي يدرب المنتخب الهولندي منذ عام 2018، يحظى بفرص أفضل من بوتشيتينو لتدريب الفريق الكاتالوني.

