المعيوف مقاتل عربي وحيد على حراسة آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله المعيوف من الفوز بتصويت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاص بالتشكيلة المثالية للعام للماضي بدوري الأبطال.

ويمثل المعيوف غرب آسيا وحيدا، حيث يتنافس مع 4 حراس مرمى آخرين جميعهم من شرق القارة وهم شوساكو نيشيكاوا (أوراوا الياباني) وأوه سيونغ هون (أولسان الكوري) ويان جونلينغ (شنغهاي الصيني) وسونغ بوم كون (تشونبوك الكوري الجنوبي).

وشارك المعيوف في 14 مباراة بدوري أبطال آسيا، وسجل في مرماه 14 هدفا بواقع هدف في كل مباراة، إلا أنه حافظ على شباكه نظيفة في 6 مباريات كصاحب أعلى رقم بين منافسيه.

ويملك المعيوف نسبة تصد وصلت إلى 70.8%.

وكان المعيوف قد تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لعام 2017.

ويعد أقرب منافس للمعيوف حارس فريق أوراوا ريدز الياباني والذي تغلب عليه الهلال في نهائي النسخة الأخيرة في الرياض واليابان ليحصد اللقب السابع له في مسيرته للبطولات الآسيوية.

ويملك حارس أوراوا نيشيكاوا أرقاما متميزة، حيث سبق أن تم اختياره في التشكيلة المثالية مرتين عامي 2016 و2017.

ويستمر التصويت حتى صباح السبت 22 أغسطس.

وسيتم الإعلان في منتصف سبتمبر عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور لـ11 لاعبا في مختلف المراكز.

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1عبدالله المعيوف

(الهلال)

لعب 14 مباراة، استقبلت شباكه 14 هدفا

حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات (المركز الأول بالتشارك)

نسبة التصدي 70.8%

2 شوساكو نيشيكاوا

(أوراوا الياباني)

خاض 13 مباراة، استقبلت شباكه 11 هدفا

حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات (المركز الأول بالتشارك)

نسبة التصدي 75%

3 أوه سيونغ هون

(أولسان الوري الجنوبي)

لعب 7 مباريات، استقبلت شباكه 6 أهداف

حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات

نسبة التصدي: 76.9%

4 يان جونلينغ

(شنغهاي الصيني)

خاض 10 مباريات، استقبلت شباكه 13 هدفا

حافظ على نظافة شباكه في مباراتين

40 تصديا

5 سونغ بوم-كون

(تشونبوك الكوري الجنوبي)

لعب 8 مباريات، استقبلت شباكه 5 أهداف

حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات

نسبة التصدي: 84.4%

(المركز الأول في التصدي)