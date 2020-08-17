شباب الأهلي يغري إدواردو بعرض أخير

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وعلمت «مكة» عبر مصادرها الخاصة بأن إدارة النادي الإماراتي قدمت فعليا عرضا أخيرا لوكيل أعمال اللاعب يتمثل في أن تمتد مدة التعاقد إلى موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده الحالي مع الهلال الشهر المقبل، في الوقت الذي يتابع فيه مسؤولو نادي شباب الأهلي حاليا حالة الإصابة التي لحقت باللاعب خلال مباراة فريقه العدالة في الجولة الـ25 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أجبرت اللاعب على الخروج من الملعب.
وكان إدواردو أصيب في أربطة مفصل القدم، حيث يتوقع تغيبه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين.
يذكر أن النادي الإماراتي كان مهتما بالتعاقد مع إدواردو منذ الموسم الماضي، وسبق أن اتفق مع الهلال على شراء المدة المتبقية من عقده قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب تعثر تجديد عقد اللاعب الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن في ذلك الوقت، ليستمر إدواردو مع الهلال حتى الآن.
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