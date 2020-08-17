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شباب الأهلي يغري إدواردو بعرض أخير

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغرى نادي شباب الأهلي الإماراتي، المحترف البرازيلي بصفوف الهلال وهدافه التاريخي من بين اللاعبين الأجانب، كارلوس أدواردو (30 عاما)، وذلك من خلال تقديم عرض جديد أفضل من حيث القيمة المالية.

وعلمت «مكة» عبر مصادرها الخاصة بأن إدارة النادي الإماراتي قدمت فعليا عرضا أخيرا لوكيل أعمال اللاعب يتمثل في أن تمتد مدة التعاقد إلى موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده الحالي مع الهلال الشهر المقبل، في الوقت الذي يتابع فيه مسؤولو نادي شباب الأهلي حاليا حالة الإصابة التي لحقت باللاعب خلال مباراة فريقه العدالة في الجولة الـ25 الماضية لدوري الأمير للمحترفين، والتي أجبرت اللاعب على الخروج من الملعب.

وكان إدواردو أصيب في أربطة مفصل القدم، حيث يتوقع تغيبه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين.

يذكر أن النادي الإماراتي كان مهتما بالتعاقد مع إدواردو منذ الموسم الماضي، وسبق أن اتفق مع الهلال على شراء المدة المتبقية من عقده قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب تعثر تجديد عقد اللاعب الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن في ذلك الوقت، ليستمر إدواردو مع الهلال حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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